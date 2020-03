Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, spune ca in opinia sa alegerile locale ar putea fi organizate cel mai devreme in toamna sau ca ,in functie de evolutia epidemiei provocate de noul coronavirus, ar putea fi organizate in cursul anului viitor. „Nu prea mai este momentul acum sa pretindem ca un proces…

- "Situatia continua sa evolueze intr-o directie pe care nu o doream, dar pe care o anticipam. Si eu inclin sa cred ca e nevoie de amanarea alegerilor. Este o discutie pe care am avut-o si in Biroul National si e previzibil ca va fi necesara amanarea alegerilor. Deocamdata, pana in toamna, adica sa fim…

- In Franta a avut loc duminica primul tur al alegerilor locale, in conditiile epidemiei de COVID-19. Prezenta la urne a stabilit un nou record de absenteism, consemneaza AFP preluat de agerpres. La ora locala 20 (21.00 ora Romaniei), cand s-au inchis urnele, institutele de sondaj estimau ca au votat…

- "Am avut o discutie foarte utila, intr-un moment deosebt de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea sa o propuna. Am agreat - avand in vedere situatia prin care trece tara – data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului in aceasta perioada. S-a discutat despre masurile…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca alegerile locale vor avea loc, cel mai probabil, pe data de 14 iunie, acestea neputand fi organizate in 31 mai sau 7 iunie, atunci cand sunt sarbatori crestine. Alegerile parlamentare (anticipate) ar putea fi organizate simultan cu alegeri locale, sustin surse…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

- Premierul interimar Ludovic Orban afirma ca, cel mai probabil, alegerile locale vor fi organizate in a doua jumatate a lunii iunie, iar alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in aceeasi perioada. Orban nu a putut preciza daca cele doua tipuri de scrutin ar putea fi organizate concomitent.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca alegerile anticipate ar putea fi organizate concomitent cu alegerile locale, pe data de 14 iunie. Liberalii cauta sprijin parlamentar pentru declansaraea alegerilor anticipate. „Ne putem trezi ca PSD voteaza investirea guvernului“, sustine Ludovic Orban.