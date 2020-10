Dan Barna vorbeşte despre amânarea alegerilor ca o alternativă rezonabilă "In momentul de fata, calendarul este cu alegeri pe 6 decembrie. Daca lucrurile raman intr-o zona controlabila, ar trebui organizate alegerile pentru ca aceasta instabilitate, acest joc de-a soarecele si pisica intre Guvern si Parlament, de fapt in loc sa fie focus pe situatia din sanatate e o cafteala politica in desfasurare si asta am vazut-o in ultimele luni din plin", a declarat liderul USR, miercuri seara, la TVR. Acesta a precizat ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

