- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din...

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Daca la inceputul saptamanii Barna se plangea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Intrebat daca i-a raspuns Ludovic…

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat miercuri, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca protocolul cu PNL pentru candidaturi comune la București este gata sa fie semnat, mai avand nevoie doar de acordul din partea liberalilor, dar s-a plans ca Ludovic Orban nu i-a mai raspuns la telefon in ultimele…

- Președintele PNL, pe nume Ludovic Orban, a fost huiduit in aceasta dimineața de catre protestatarii adunați in fața sediului partidului, nemulțumiți fiind de legea privin carantinarea și izolarea individuala. Ludovic Orban, huiduit de protestatari Astfel, protestatarii au strigat sloganuri, in timp…

- Președintele tineretului ALDE și co-președinte ALDE București, Claudiu Catana, a reacționat dur dupa ce președintele Klaus Iohannis a atenționat PSD ca va fi vinovat de morții de coronavirus daca nu voteaza Legea carantinarii. “Cinic președinte! Este infiorator cum dl Iohannis folosește morții in interes…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…