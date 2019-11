Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, liderul partidului USR care a obținut 14,7% din voturi la alegerile prezidențiale, și care nu a intrat in turul II, a vorbit, marți, despre posibilitatea de a demisiona de la conducerea partidului, dupa ce rezultatul de la alegerile prezidențiale nu i-a mulțumit pe colegii sai.

- Cristian Moș, președintele USR Timiș, a comentat eșecul de la alegerile prezidențiale ale Alianței USR-PLUS. Va reamintim ca Dan Barna, candidatul alianței, s-a clasat pe poziția a treia, obținand un scor de doar 13,99%, astfel ca nu a reușit sa intre in turul doi. Astfel, liderul filialei județene…

- Primele date provizorii – corelații din procesele verbale completate in secțiile de votare din județ – au fost centralizate. Numaratoarea indica urmatorul clasament: Klaus Iohannis – 33,76 %, Kelemen Hunor – 19,90 %, Viorica Dancila – 17,50 %, Dan Barna – 15,50 %, Mircea Diaconu – 5,61%. Vom reveni…

- Ziarul Unirea Rezultate partiale in Alba la alegerile prezidentiale 2019: Klaus Iohannis trece de 50%. Dancila pe locul 2, iar Dan Barna sub rezultatele USR-PLUS de la europarlamentare Rezultate partiale in Alba la alegerile prezidentiale 2019: Klaus Iohannis trece de 50%. Dancila pe locul 2, iar Dan…

- "Eu spun ca va intra in turul II, pentru ca scorul partidului ii permite asta. E adevarat, acum are cateva puncte sub scorul partidului, dar eu cred si sper ca in urmatoarele 9 zile sa ajunga la scorul partidului, lucru care ii va conferi intrarea in turul II. Cred ca Barna va fi pe trei si Mircea…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul…

- BEC a constatat, vineri, ramânerea definitiva a celor 14 candidaturi la scrutinul din noiembrie si a semnelor electorale depuse de partidele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale si candidatii independenti. Conform tragerii…