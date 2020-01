Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul la algerile prezidențiale 2019, liderul USR iși inacrca bateriile intr-o destinație exotica, Insula Aruba din Caraibe. Barikada.ro a publicat mai multe imagini cu politicianul in vacanța.Dan Barna a ieșit al treilea in primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, astfel ca a ratat cel de-al…

- „Carmen vrea sa fie aproape de baiatul ei, Tudor, singura ei iubire, și singurul lucru pentru care ea muncește și traiește. Plecarea lui atat de departe a intristat-o, deși s-a bucurat enorm ca el reușește in viața singur, departe de ea” , povestește un apropiat al familiei. Citește și: Carmen…

- Carmen Tanase și-a anunțat plecarea definitiva din Romania. Una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara vrea sa se mute in California. Carmen Tanase, in varsta de 58 de ani, a fost invitata recent la emisiunea „Antitalent”, prezentata de Dan Bittman. Actrița a vorbit despre…

- "Hagi a avut foarte multe incercari in strainatate, care n-au fost cu succes. A reușit in Romania cu niște copii carora le-a imprimat spiritul de lupta pe care-l cunoaște foarte bine. In momentul in care ai astfel de ieșiri in public impotriva antrenorilor, impotriva Federației, nu mai ai cum sa…

- Ieri a avut loc dezbaterea electorala finala intre candidații la funcția de Președinte al Romaniei, gazduita de Europa FM și moderata de catre Moise Guran. La dezbaterea electorala au fost prezenți Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, primii, de fapt care au avut o dezbatere in campania prezidențiala…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca președintele Klaus Iohannis este arogant, in momentul in care iși asuma sloganul ”Pentru o Romanie normala”. Fifor considera ca Iohannis vrea sa normalizeze Romania dupa ce a condus aceasta țara timp de 5 ani.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat duminica, la Iasi, ca multi dintre cei care au parasit tara pentru a lucra in strainatate au luat aceasta decizie din cauza coruptiei si a lipsei de viziune si coerenta a decidentilor politici si nu a salariului.In…

- Viorica Dancila a discutat cu board-ul Volkswagen pentru o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica auto in Romania. Bulgaria este contracandidata noastra, vecinii de la sud de Dunare punand pe masa facilitați de 250 de milioane de euro.”Inclusiv eu am discutat cu conducerea Volkswagen.…