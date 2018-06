Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat luni ca PNL va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind modificarea Codului de procedura penala, scrie Agerpres. Citeste si: LIVE VIDEO Protestatarii #rezist s-au adunat la Parlament: 'V-ati batut joc de istoria Romaniei,…

- "Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte este acest dosar pe care l-am primit. Este halucinant ce se intampla la aceasta ora pentru ca asistam practic la o noua zi neagra in Parlament, putem sa o numim 'lunea neagra', pentru ca in urma cu cateva clipe am primit acest document cu modificarea…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a dat luni raport pe proiectul de modificare a Codului de procedura penala, intr-o dezbatere fulger, dupa ce proiectul a fost adoptat fara probleme de Senat saptamana trecuta.

- Aproximativ 50 de persoane s-au adunat, luni, in fata Palatului Parlamentului, in semn de protest fata de modificarile Codului de procedura penala. Proiectul este in dezbatere in plenul Camerei Deputatilor, for decizional pentru aceasta initiativa.

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, propunerea de modificare a Codului de procedura penala. Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi "pentru" si 28 "impotriva". Senatorii…

- Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, aseara, cu privire la modificarile Codului de procedura penala, afirmand ca “printre noi, cei chemați sa aplice legea, sunt cațiva dornici sa fie deasupra legii” și ca Romania este țara in care politicienii…

- USR va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de modificare a Codului de procedura penala, a anuntat, joi, presedintele partidului, Dan Barna. "Am vazut satisfactia de pe chipul domnului Nicolicea (Eugen Nicolicea, deputat PSD, membru al Comisiei speciale pentru elaborarea Legilor Justitiei…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca a avut o discutie cu presedintele PNL Ludovic Orban despre initiativa de a contesta la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor. "Chiar de dimineata am avut o discutie cu Ludovic…