- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, joi, ca, desi motiunea de cenzura a fost respinsa, iar ”premier e tot o Vasilica simpla la minte, condusa de un Liviu disperat sa-si salveze cu orice pret pielea”, lupta pentru o Romanie democratica, europeana continua.

- USR, mesaj dur la moțiunea de cenzura. Președintele partidului i-a transmis Vioricai Dancila ca guvernul pe care il conduce este unul incompetent și ca Parlamentul a fost transformat in unitate militara, la ordinul lui Liviu Dragnea. ”Vrem sa fim o țara in care școala e inlocuita cu șapaga? Doamna Dancila,…

- Orban și Ponta, negocieri de ultima ora pentru susținerea moțiunii de cenzura. Liderul liberal a discutat, marți, cu președintele UDMR Kelemen Hunor, iar fostul premier PSD Victor Ponta a inceput negocierile cu parlamentari social-democrați nemulțumiți de deciziile conducerii partidului. Parlamentarii…

- Liderul deputaților PNL – am numit-o pe Raluca Turcan – susține ca anunțul candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni arata determinarea acestuia de a lupta pentru o Romanie europeana.

- “Trebuie inteles faptul ca in momente cheie este important ca oamenii politici sa dea semnale de responsabilizare si de sustinere reciproca. Mutilarea Codului de procedura penala este un atac agresiv la adresa cetateanului de rand, este o vulnerabilizare a cetateanului de rand, dincolo de protectia…

- Presedintele USR, Dan Barna, a solicitat miercuri PSD si lui Liviu Dragnea sa ii ceara iertare jucatoarei de tenis Simona Halep. "Eu le solicit lui Liviu Dragnea si PSD sa isi ceara iertare Simonei Halep, nu scuze, iertare, pentru ca mitocania pe care PSD a facut-o aseara este dincolo…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis, duminica, pe Facebook, lui Liviu Dragnea ca Romania nu este o natie de hoti si poate de aceea chiar si participantii la mitingul din Piata Victoriei au scandat: ”Justitie nu Coruptie!”.

- USR a parasit ședința de plen a Senatului: “Suntem supusi la cenzura. Cenzura este cea mai grava forma de a bloca democratia”, au spus senatorii Uniunii, ei protestand fața de modul in care li s-a refuzat dreptul de susține proiectele in plen.”Aici e Parlament, nu maidan! Te rog frumos sa mergi in sala!…