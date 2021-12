Stiri pe aceeasi tema

- USR va sesiza Comisia Europeana in legatura „cu decizia absurda a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecatorul Cristi Danileț”, anunța vicepreședintele Uniunii Dan Barna.

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte, printre care și demersul Consiliului Superior al Procurorilor referitor la desemnarea unui membru CSM in componența Comisiei de evaluare a performanțelor PG.