- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, ca USR PLUS respinge orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului privind Rosia Montana de la UNESCO. "Este o discutie Rosia Montana. A fost in Guvern prezentat un memorandum dinspre Ministerul Finantelor. Pozitia…

- Biroul de presa al Guvernului a transmis miercuri, cu privire la informatiile lansate in spatiul public de Greenpeace referitor la o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana si la implicarea prim-ministrului in acest demers, ca Florin Citu nu a inaintat…

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu au dezvelit in Piata Victoriei o statuie care il intruchipeaza pe premierul Florin Cițu ”poleit in aur”.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Vicepremierul Dan Barna a solicitat, miercuri, o intrunire de urgenta a coalitiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea increderii fata de premierul Florin Citu. "Cerem o intrunire de urgenta a coalitiei pentru a avea un dialog responsabil cu Ludovic Orban si Kelemen Hunor, pentru…