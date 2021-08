Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a declarat ca se poate si altfel decat recicland mereu capacele de bere ale securitatii si oamenii miruiti de Ion Iliescu. „Este o oportunitate de viata de a face parte, alaturi de voi, din cel mai spectaculos fenomen politic din Romania ultimilor 30 de ani. (…) Si spun asta pentru ca, in…

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…

- Dan Barna spune ca delegații la congresul USR PLUS de la inceputul lunii octombrie care nu sunt vaccinați nu vor putea vota și vor fi inlocuiți de supleanți. „Este o decizie a Biroului Național foarte clara: participanții la Comitetul Politic din 28 august și la congresul din 2-3 octombrie trebuie sa…

- Biroul Politic al USR PLUS a decis, luni, ca toti delegatii care vor participa la Congresul formatiunii la care va fi aleasa conducerea partidului trebuie sa fie vaccinati. În caz contrar, ei nu vor putea vota nici macar online, fiind înlocuiti de supleanti, a anunțat luni Dan Barna."S-a…

- Avertizarea transmisa in ultima zi de mandat la Finanțe a lui Alexandru Nazare catre Ministerul Culturii pe tema pericolelor includerii Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO este plina de neadevaruri și citate trunchiate, susține fostul senator USR-PLUS Mihai Goțiu, cunoscut activist de mediu, intr-un…

- Mersul la mall in weekend ar putea fi condiționat de vaccinare, dupa cum a aratat Dan Barna intr-o declarație de presa. In interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva COVID-19, in contextul in care doritorii au devenit tot mai puțini in ultimele saptamani.…

- Dan Barna a fost intrebat, luni, despre posibilitatea destramarii coaliției de guvernare. Vicepremierul a afirmat ca orice este posibil in politica. Dan Barna a mai adaugat ca ramane optimist ca liderii coalitiei vor gasi solutii si consens privind desfiintarea SIIJ. „E clar ca suntem in fata unei negocieri…