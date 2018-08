Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis mircuri ca afirmatiile ministrului Apararii, Mihai Fifor, potrivit carora la baza militara de la Deveslu exista rachete balistice, "rastalmaceste grav aceasta realitate si nu face decat sa alimenteze propaganda Moscovei". Orban spune ca dupa intensa politizare…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a cerut, miercuri, demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, pentru declaratia privind rachetele balistice la Deveselu, afirmand ca a devenit ”cel mai puternic aliat al Federatiei Ruse in decredibilizarea deciziilor strategice ale Romaniei, SUA si NATO”.

- "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa, risca sa ne bage in razboi. Demisia!", a scris, miercuri, Danca pe Facebook.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit marti seara, la Antena 3, despre baza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, trebuie sa demisioneze, deoarece prin afirmatiile pe care le-a facut cu privire la existenta rachetelor balistice la Deveselu, nu face decat sa alimenteze propaganda Moscovei.

- Uniunea Salvați Romania cere demisia lui Mihai Fifor dupa ce ministrul Apararii a spus ca la Deveselu exista racheta balistice. Barna atrage atenția ca astfel de gafe vor costa scump Romania. Uniunea Salvați Romania solicita demiterea ministrului Apararii, Mihai Fifor. Acesta a declarat la Antena 3…

- PNL si USR cer demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa ce acesta a afirmat ca sistemul antiracheta de la Deveselu are rachete balistice, dand astfel apa la moara propagandei ruse care sustine ca scutul are un rol ofensiv, nu doar unul defensiv."Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, miercuri, ministrului Apararii, Mihai Fifor, sa demisioneze pentru afirmatiile privind rachetele balistice la Deveselu, apreciind ca „prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa, risca sa ne bage in razboi”.

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…