- Comisia parlamentara pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, se reuneste luni pentru a vota modificarile aduse Codului Penal, cel mai asteptat fiind controversatul articol 297 privind infractiunea de abuz in serviciu, care-l vizeaza si pe Liviu Dragnea. Propunerea…

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- Intr-o postare pe Facebook, parlamentarul Stelian Ion il acuza pe Tudorel Toader ca prin propunerea de redefinire a abuzului in serviciu il scapa de condamnare pe Liviu Dragnea, dar și pe baronii locali. Propunerea MJ este de introducere in articol a noțiunii de “folos patrimonial”. Intr-o postare pe…

- Tudorel Toader a trimis, luni, catre Comisia speciala pentru legilie justitiei propunerea pentru abuzul in serviciu prevazut in Codul penal. Ministrul Justitiei propune ca prag pentru aceasta infractiune echivalentul unui salariu minim brut pe economie, potrivit documentului obtinut de MEDIAFAX.…

- Vicepresedintele Comisiei Iordache atrage insa atentia ca in spatele acestei propuneri s-ar putea ascunde altele, care vor schimba radical situatia. Stelian Ion priveste cu scepticism propunerea ministrului Justitiei privind pragul pentru abuzul in serviciu: „Ni se pare justa, numai ca nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca va protesta "cu drapelul in fata", miercuri, in fata Parlamentului, pentru "a opri Guvernul Dancila si pe Liviu Dragnea sa confiste viitorul Romaniei si al romanilor". "Azi e Ziua Drapelului National. Atunci cand, in plina revolutie pasoptista, mana aceea de oameni…

- Tudorel Toader solicita valorificarea fortei de munca din penitenciare. Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. „In vederea unei…