Stiri pe aceeasi tema

- Vestea pe care sute de voluntari și mii de semnatari o așteptau cu sufletul la gura a fost scrisa pe rețelele de socializare. „Veste incredibil de buna! Campania #farapenali a reușit sa atinga baremul minim de 20,000 de semnaturi în 21 de județe și îndeplinește toate…

- Organizatorii campaniei #Fara penali in functii publice au reusit marti sa depaseasca ambele praguri cerute de lege: peste 500.000 de semnaturi si cel putin 20.000 de semnaturi in 21 de judete. Cu toate acestea, continua strangerea de semnaturi. Si asta nu doar pentru ca tot mai multi romani sa constientizeze…

- Organizatorii campaniei #Fara penali in functii publice au reusit marti sa depaseasca ambele praguri cerute de lege: peste 500.000 de semnaturi si cel putin 20.000 de semnaturi in 21 de judete. Cu toate acestea, continua strangerea de...

- Campania USR "Fara penali in functii publice" a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele USR, Dan Barna, informeaza Digi24.ro .

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, marti, ca pentru initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice” au fost stranse semnaturile necesare in aproape noua judete, iar in alte 12 va avea loc o campanie, timp de o luna, pentru a atinge pragul minim de 20.000 de semnaturi.

- Azi, la Alba Iulia, semneaza inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. Președintele USR Dan Barna invita, impreuna cu USR Alba, cetațenii din județul Alba sa semneze inițiativa „Fara penali in funcții publice”, inițiativa cetațenilor care nu mai vor sa fie condusi de oameni corupti.…

- Semnaturile pt. "Fara penali in functii publice" au fost depuse la Brasov Presedintele USR, Dan Barna. Foto: Arhiva. Brasov este primul judet care a depus vineri, 20 iulie, la primarie listele cu cele peste 20 de mii de semnaturi pentru initiativa civica "Fara…

- Presedintele USR, Dan Barna si-a exprimat, miercuri, convingerea ca proiectul Codului penal adoptat de Parlament nu va intra in vigoare, afirmand ca partidul pe care il reprezinta va utiliza toate instrumentele necesare pentru a opri acest lucru, inclusiv sesizarea la Curtea Constitutionala, informeaza…