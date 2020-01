Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 10:00 – Sute de ieseni s-au adunat in Piata Unirii din Iasi pentru a participa la manifestarile dedicate zilei de 24 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor Romane. La 24 ianuarie este sarbatorita in intreaga tara, Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an se implinesc 161 de ani de la unirea…

- Unirea Principatelor a fost succesul urias al unei generatii care a stiut ce fel de tara vrea, iar oricat de greu ne-ar putea fi in prezent, nu trebuie sa uitam ca generatiilor de dinainte le-a fost mai greu si totusi au obtinut atat de mult, afirma liderul USR, Dan Barna, in mesajul transmis vineri…

- Ziua Unirii Principatelor Romane. La 24 ianuarie este sarbatorita in intreaga tara, Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an se implinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acesta a fost considerat primul pas important…

- Romanii au o noua zi libera pe 24 ianuarie 2018, cand se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire. Mica Unire este considerata a fi primul pas important pentru formarea statului național unitar roman, dupa ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales in unanimitate…

- Implinirea a 161 de ani de la Mica Unire a fost marcata astazi, 23 ianuarie, de elevii din trei clase de la Școala Gimnaziala nr. 5 Piatra Neamț. Ca parte a proiectului educațional „Evocarea satului romanesc”, ce a inceput anul trecut, activitatea de astazi a rememorat momentele istorice care au dus…

- Stefan Mandachi este protestatarul cu autostrada de un metru, singura izbanda de dupa Unirea Principatelor, pentru a lega rutier Moldova cu Țara Romaneasca. Pe 24 ianuarie, la ora 15.00, el se va afla la metrul de autostrada pe care l-a construit in semn de protest fata de lipsa infrastructurii rutiere…

- Vineri, pe 24 ianuarie 2020, iesenii pot vizita gratuit, patru muzee din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova“ Iasi. Muzeul de Istorie a Moldovei de la Palatul Culturii va putea fi vizitat intre orele 10.00 – 14.00, intrarea ultimului vizitator fiind permisa pana la ora 13.30. Muzeul Unirii Iasi…

- In ziua de 24 ianuarie 2020, vor fi deschise publicului vizitator, cu intrare libera, urmatoarele muzee din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" Iasi: Muzeul de Istorie a Moldovei, de la Palatul Culturii: orele 10.00 - 14.00 (13.30, ultimul vizitator) Muzeul Unirii Iasi: 10.00 – 17.00 (16.30,…