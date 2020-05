Cu granite inchise, fara posibilitatea de a calatori si de a alege locul in care sa traim, avem un exemplu a ceea ce ar insemna o lume fara Uniunea Europeana, afirma liderul USR, Dan Barna. "Uniunea Europeana trece printr-o perioada dificila. Ii sunt testate viteza de reactie, solidaritatea, capacitatea de a lucra ca un intreg. In acelasi timp, cu granite inchise, fara posibilitatea de a calatori si de a alege locul in care sa traim, avem un exemplu a ceea ce ar insemna o lume fara Uniunea Europeana. E mai usor sa darami decat sa construiesti. E mai usor sa vezi raul decat sa recunosti binele.…