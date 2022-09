Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Dan Barna (USR) sustine ca, in timp ce presedintele Klaus Iohannis ”tace intelept”, „mega-coaliția” aflata la guvernare nu functioneaza, desi este nevoie de asumare si de masuri foarte certe. „Aceasta mega-coalitie – de care presedintele Klaus Iohannis, care tace…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca suntem deja in plina criza economica si ca actualul set de masuri din domeniul energiei nu face decat ”sa stinga lumina in economia romaneasca”. Barna l-a criticat…

- Dan Barna a participat, sambata, la o conferința de presa alaturi de primarul Dominic Fritz, pe tema caldurii, a crizei energetice și a inceperii noului an școlar. Este una din primele ieșiri ale fostului șef USR din ultima vreme. Conferința are loc la sediul USR Timiș, incepand cu ora 13:30, iar la…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca va depune o a treia plangere penala impotriva lui George Simion, de data aceasta pentru ca președintele AUR l-a urmarit pe aeroportul din Viena și in avion. „Am incredere ca pana la urma se va face dreptate”, a scris Popescu pe Facebook.George…

- 25 de bani din aceasta reducere vor fi sustinuti de la bugetul de stat si 25 de catre operator.Ordonanta de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost adoptata, astazi, in sedinta de Guvern. In urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa. La o conferinta…

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de ZF. Dar puterea de cumparare a romanilor in raport cu europenii?? „Ieri s-a lucrat la Ministerul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, luni si marti, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, context in care va fi primit de A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presedintele EAU. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, in marja Summitului Formatului Bucuresti 9 (B9), desfasurat la Bucuresti. El a reiterat importanta dialogului pentru rezolvarea tuturor aspectelor de interes in plan bilateral si pentru evitarea…