Presedintele Klaus Iohannis a anuntat prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. „Ne luptam cu o epidemie extrem de greu de controlat", a declarat…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- Tariceanu a tinut sa faca "o referire la exprimarea pe care a avut-o presedintele in legatura cu inconstienta unor politicieni". "As vrea sa amintesc ca, atunci cand vorbim de inconstienta, presedintele ar trebui sa se uite in oglinda. In luna februarie, daca va aduceti aminte, facea eforturi disperate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica. "Pe durata starii de urgenta, se pot plafona preturile la medicamente si aparatura…

- Klaus Iohannis urmeaza ca astazi sa emita un nou decret pentru prelungirea situației de urgența pe teritoriul Romaniei, cu efecte din data de 15 aprilie, pana in data de 14 mai 2020. Insa demersul...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca partidul pe care in conduce va vota incuviintarea prelungirii starii de urgenta, in Parlament, doar in anumite conditii. "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il avertizeaza pe președintele Klaus Iohannis ca decretul prin care intenționeaza sa fie prelungita cu 30 de zile starea de urgența pe teritoriul național nu va...