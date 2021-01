Dan Barna: Sunt instituţii care s-au adăugat pentru sinecuri, fiind ventuze bugetare Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat marti ca vor fi restructurate institutiile care au aparut de-a lungul timpului pentru a oferi 'sinecuri', fiind "ventuze bugetare", pentru ca nu au functionalitate reala. "Suntem in etapa aceasta de identificare si de clarificare a atributiilor reale si a celor formale pe mai multe tipuri de institutii, tocmai pentru ca o parte dintre ele tot s-au adaugat de-a lungul timpului: "Hai sa mai cream o institutie ca sa mai aiba si X o sinecura in diversele academii de pseudo-oameni de stiinta" si alte lucruri care nu sunt decat ventuze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

