Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, afirma ca summit-ul european din 2019, care va fi organizat la Sibiu, este "un element care mai da o sansa Romaniei", in contextul discutiilor interne despre problemele juridice ale politicienilor. "Pentru Romania, este o miza importanta, pentru ca acest summit se intampla in ultimii ani la Bruxelles. Faptul ca se iese din Bruxelles, se merge in Estul Europei si se vine in Romania, e un element care, cumva, mai da o sansa Romaniei, ca sa privesc in contextul a ceea ce face Guvernul nostru de un an si jumatate, in care pare ca meniul…