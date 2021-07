Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat ca exista de mai multa vreme o „situatie de comunicare dificila” intre premierul Florin Citu si Alexandru Nazare, revocat joi din functia de ministru de Finante. Barna a mai precizat, pentru Digi 24, ca joi dimineata, „la prima ora”, premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante, a anuntat Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretul privind desemnarea premierului Florin Citu ca ministru interimar al Finantelor. Ministrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 8 iulie 2021, decretul de revocare din functia de ministru al Finantelor a lui Alexandru Nazare.De asemenea, seful Statului a semnat si decretul prin care premierul Florin Citu este numit ministru de finante interimar. ...

- Tensiune la Guvern! Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare nu și-a dat demisia așa cum a solicitat Florin Cițu, moment in care premierul a fost nevoit sa-l revoce din funcție. Funcția de ministru al Finanțelor o sa fie preluata interimar de Florin Cițu. „Dupa o discutie cu membrii coalitiei marti seara,…

- Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost remaniat! Cine va ocupa funcția. Potrivit informațiilor obținute pe surse, premierul Florin Cițu a trimis deja decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare catre președintele Klaus Iohannis. Din primele informații, se pare ca acesta va fi inlocuit cu…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ar fi fost anunțat, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca va fi remaniat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. ”In ședința…

- Conform surselor jurnalistilor de la Antena 3, nu se stie care dintre cei doi ministri liberali va fi remaniat prima data. Se cunoaste doar ca Nazare a intrat intr-un conflict cu prim-ministrul Florin Citu. Premierul este foarte deranjat din cauza faptului ca ministrul Finantelor s-ar fi opus directionarii…