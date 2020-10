Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, miercuri seara, ca primarul ales al Bucurestiului, Nicusor Dan, este oricand binevenit in USR, dar crede ca acesta va ramane independent, anunța AGERPRES."Nicusor Dan e oricand binevenit in USR (...), in USR PLUS, in proiect, pentru ca este partidul…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, anunța o reforma majora in Poliția Locala. Noul edil spune ca va instaura in cateva saptamani un sistem de performanța, cu indicatori de performanța pentru angajații Poliției Locale, iar daca ei nu il vor respecta vor fi sancționați. Masurile pot duce…

- "Strict tehnic, ca sa schimbi un kilometru de conducta de termoficare nu trebuie sa spargi un kilometru de bulevard, ci trebuie sa intri din caseta in caseta, sa scoti conducta aceea de metal si sa o introduci pe cea moderna. Bineinteles ca nu o sa fie batand din palme, dar putem sa facem sa fie…

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS Dacian…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa alaturi de copresedintele la nivel national al Aliantei USR PLUS, Dan Barna, ca partidul este "condamnat" sa construiasca autostrazile din Moldova, A7 si A8, scrie Agerpres.Citește și: EXCLUSIV…

- ​Nicușor Dan susține ca principala miza a alegerilor locale este ca un numar mare de români sa iasa la vot, precizând ca din acest punct de vedere are o „temere”. Candidatul PNL și USR-PLUS spune lumeacu care vorbește e optimista, dar ca alegerile nu sunt câștigate și depind…

- Candidatul Dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, a marcat startul campaniei electorale lipind, in Piata Victoriei, un afis electoral, impreuna cu premierul Ludovic Orban si cu liderul USR Dan Barna. "Am facut un gest simbolic (...) prin care sa dam semnalul ca eliberarea Bucurestiului a inceput",…