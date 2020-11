Stiri pe aceeasi tema

- Lideul USR, Dan Barna, deputat de Sibiu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile locale din Sibiu dau dovada de incompetenta si ”rostogolesc” decizia carantinarii orasului, desi municipiul a depasit rata de infectare de 11 cazuri la mia de locuitori. Barna descrie situatia ca fiind ”tragica” si…

- Consiliul Judetean Salaj va achizitiona in regim de urgenta sase containere modulare pentru Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, in contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si inceperii sezonului rece. Achizitionarea containerelor a fost pusa in discutiei in cadrul sedintei extraordinare…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” mai exista un singur pat disponibil. Dezvaluirea a fost facuta marți seara de catre medicul infecționist Voichița Lazureanu. „Devine din ce in ce mai dramatica situația, am preluat ieri un pacient de la București și altul tot de la București a fost preluat…

- Alianta USR PLUS Sibiu a avut, sambata, alegeri interne si au fost votati de membri ai ambelor partide candidatii USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputatilor si Senatul Romaniei. Liderul USR, Dan Barna, deschide lista pentru Camera Deputatilor, in timp ce Claudiu Muresan, consilier pentru management si…

- Vicepreședintele PSD Victor Negrescu transmite, miercuri, dupa cele aproape 3.000 de noi de cazuri de coronavirus din ultimele 24 de ore, ca este timpul ca pandemia sa fie scoasa din zona politica.Citește și: Harta majoritaților din teritoriu: Teatrele de razboi dupa alegerile locale .„Situația…

- In ultimele 24 de ore, 19 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, inclusiv 5 elevi și 8 angajați ai Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Totodata, doi pacienți s-au vindecat, iar un altul a decedat. In același interval au fost efectuate 390 de teste. La nivel național s-au inregistrat 2.064 de…

- In scrisoare adresata conducerii DSP medicii de la cel mai mare spital din Prahova reclama faptul ca izolatoarele din UPU, unde stationeaza suspectii de COVID-19, functioneaza in spatii "improprii", cu mobilier deteriorat, iar instalatiile de oxigen sunt necorespunzatoare cerintelor, cu circuite…

- Reactie fara precedent a medicilor urgentisti din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti (SJU). Intr-o scrisoare deschisa adresata directorului general al Directiei de Sanatate Publica Prahova, medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente reclama conditiile improprii in care sunt nevoiti sa acorde asistenta…