Stiri pe aceeasi tema

- Schimb ironic de replici intre Dan Barna și Kelemen Hunor, in timpul dezbaterilor moțiunii de cenzura. Liderul USR i-a reproșat lui Kelemen ca joaca cu PSD, sfatuindu-l sa puna "niște trandafiri pe sigla UDMR". In replica, liderul Uniunii l-a calificat, in același ton, drept "domnul imaculat al politicii…

- Dan Barna, liderul USR, le-a spus celor de la PSD ca si-au pierdut dreptul de a vorbi despre democratie, iar despre UDMR a declarant ca ar fi bine sa-și puna pe sigla niște trandafiri.“Am fi putut sa discutam de soluții pentru plata pensiilor sau a alocațiilor sau despre Autostrada A8. Alt subiect bun…

- Președintele UDMr incearca sa dreaga busuiocul,dupa scandalul discriminarii muncitorilor din Sri-Lanka la Ditrau. Hunor merge pe varianta aplanarii conflictului, dar respinge ideea vinei colective și a variantei ca maghiarii sunt extremiști și ca UDMR este extremist, scrie Mediafax.Președintele UDMR,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a invocat luni o decizie a Curtii Constitutionale si a sustinut ca Guvernul are numai atributia de a elabora si de a prezenta Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, forul legislativ fiind unica autoritate care dezbate si aproba acest act normativ."As…

- Camera Deputatilor a adoptat initiativa USR pentru incriminarea posesiei si traficului cu etnobotanice, demers caracterizat drept ineficient de specialistii in domeniu ce subliniaza ca problema drogurilor nu se rezolva doar prin masuri punitive. Magistratii saluta insa decizia si spun ca o masura trebuia…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat marti ca angajarea raspunderii de catre Guvern in cazul bugetului de stat ar crea un precedent periculos si a aratat ca reprezentantii Uniunii solicita ferm dezbaterea acestui proiect in Parlament.

- Liderul USR Dan Barna a afirmat ca va avea o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis în zilele urmatoare, pentru a discuta despre agenda politica realista și majoritațile care sunt formate acum, dupa rezultatul alegerilor prezidențiale, transmite Mediafax.„Sper sa am aceasta…

- „Sunt foarte bucuros pentru rezultatul pe care l-a obținut Mircea Diaconu. Sute de mii de romani i-au acordat increderea. E o situație cu totul și cu totul aparte, cred, in ultimii 30 de ani. Cel mai mare pe care l-a obținut un candidat independent la alegerile prezidențiale și acest lucru s-a datorat…