Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Irineu Darau și-a anunțat candidatura la președinția USR PLUS. „Imi anunț candidatura la președinția USR PLUS. Fac acest pas, deloc ușor pentru mine, fiindca la nivel personal consider ca USR PLUS nu e este intr-un punct deloc bun. Dupa patru ani de cand a fost creat acest partid, dupa o fuziune,…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca congresul partidului nu este despre el sau Dan Barna, ci despre unitate. In cazul in care va fi ales presedinte al USR PLUS, Dacian Ciolos a afirmat ca nu el va decide daca Dan Barna va ramane vicepremier, ci structurile formatiunii politice…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna sustine ca va pleca acasa daca colegii sai ii vor spune asta prin vot la alegerile din luna septembrie, explicand ca acest lucru nu inseamna ca isi va da demisia din partid, ci ca il va sustine pe liderul care va fi ales la congres, mentionand ca nu are nicio problema…

- Se pare ca va trebui sa ne obisnuim cu campaniile electorale interne. Dupa campania spumoasa din PNL iata ca Dacian Ciolos anunta ca si in USR PLUS va avea loc o campanie interna la fel de apriga. Pentru ca, nu-i asa, numai prin competitii interne un partid arata ca este viu. Liderul PLUS va candida…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului. "O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna - n.r.) si o sa facem…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, luni, ca va candida pentru functia de presedinte al formatiunii la congresul din toamna, alaturi de Dan Barna. ”O sa facem tot ce e mai bine pentru ca USR PLUS in urmatorii ani sa conteze”, a declarat Ciolos.

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a declarat ca pe data de 2 octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei. Acesta a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte și a spus ca Dacian Cioloș analizeaza posibilitatea de a intra in cursa.

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna explica decizia sa de a refuza propunerea celuilalt co-presedinte, Dacian Ciolos, de a nu candida niciunul dintre cei doi pentru presedintia partidului prin faptul ca el este un "luptator", considerand ca, "in momentul in care intri intr-o logica de comoditate, ma…