- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a susținut duminica, 15 august, ca absența lui de la festivitatile organizate de Ziua Marinei, in Portul Militar Constanța, nu a avut legatura cu tensiunile din PNL, potrivit Adevarul . „Nu are nicio legatura (cu situatia din partid n.r.). Am avut alt…

- Cei doi apar discutand in imaginile difuzate de Administrația Prezidențiala , dupa ce au coborat de pe nava „Mureș”, care i-a gazduit la ceremonia de Ziua Marinei. Președintele Iohannis și premierul Florin Cițu au participat, duminica, 15 august, la ceremonia de Ziua Marinei. A fost primul eveniment…

- PNL dorește ca premeirul Florin Cițu sa prezinte restificarea in ședința Biroului de Conducere al PNL pentru ca, potrivit unor surse, liderii partidului doresc mai mulți bani pentru primari, iar președintele Ludovic Orban a afirmat ca este nevoie de un nou plan de dezvoltare regionala și locala.Pe de…

- Sustinut de UDMR si PNL, Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru a ocupa functia de Avocatul Poporului. El a obtinut, miercuri, din partea Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului, aviz favorabil pentru a ocupa aceasta functie, scrie Agerpres. Inrebat daca prevederile…

- Președintele Comisiei de la Veneția solicita explicații privind revocarea Renatei Weber. Comisia le-a trimis scrisori presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban si presedintelui Senatului, Anca Dragu, dupa revocarea Avocatului Poporului. Comisia de la Venetia critica revocarea Avocatului Poporului…

- Arena Naționala din București a gazduit duminica seara, 13 iunie, primul meci organizat de Romania la EURO 2020, Austria – Macedonia, 3-1. Moment istoric pe care membrii importanți ai FRF, in frunte cu președintele Razvan Burleanu, l-au urmarit din zona VIP, alaturi de politicieni, iar foști mari internaționali,…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 11.00. La sedinta ar urma sa participle si premierul Florin Citu.In cadrul sedintei solemne, presedintele Israelului va sustine un discurs, la invitatia prsedintilor celor doua Camere, Anca Dragu si Ludovic Orban.Potrivit agendei…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, face o vizita de trei zile în România, unde marți se va întâlni cu șeful statului, Klaus Iohannis, iar miercuri va susține un discurs în Parlament. Marți, Reuven Rivlin va fi primit la Cotroceni de catre Klaus Iohannis, iar de…