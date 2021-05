Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a decis, joi, ca termenul maxim in care instanțele sunt obligate sa pronunțe deciziile in procesele penale sa fie de 120 de zile, urmand ca motivarea deciziei sa fie publicata in ziua pronunțarii. Senatorii juriști au dezbatut o inițiativa legislativa a PNL și USR PLUS de…

- The European Commission confirmed on Monday that it is taking legal action against AstraZeneca over shortfalls in the deliveries of its Coronavirus vaccine as it has failed to respect the terms of its contract with the EU, according to CNBC. The EU is taking action against the Anglo-Swedish firm for…

- The post Declarațiile liderilor coaliției. Dan Barna: “Am depașit o situație delicata” / K. Hunor: “Sper sa fie ultimul act adițional” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Liderii coaliției de guvernare nu au ajuns la nicio concluzie luni seara, dupa 3 ore dee discuții aprinse. USR-PLUS continua sa susțina ca nu il mai vor pe Florin Cițu premier, in timp ce PNL il susține pe actualul premier. Și UDMR este de partea PNL, maghiarii considerand ca “dupa 4 luni de guvernare…

- Toți miniștrii USR-PLUS vor avea o ședința cu vicepremierul Dan Barna, la ora 12, pentru a stabili daci vor participa la ședința de Guvern reprogramata pentru ora 13. Alianța USR PLUS a anunțat ca Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru și a cerut…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, s-a suparat pe partenerii de coaliție, Dan Barna de la USR și premierul Florin Cițu de la PNL, pentru ca au decis demiterea lui Vlad Voiculescu fara sa il consulte. “Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui…

- Primarul de la Cluj, Emil Boc, s-a suparat pe Ludovic Orban și pe conducerea centrala a PNL, care și-au menținut poziția de numire a unui prefect de la UDMR, in județul Cluj, in ciuda repetatelor solicitari venite de la liderii locali ai PNL, de a-și pune un om din partidul lor. Emil Boc, alaturi de…