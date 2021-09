Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea USR PLUS: Dan Barna, Dacian Ciolos si Irineu Darau."Am avut o intalnire si cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, in care i-am transmis foarte clar ca pentru USR PLUS ideea de a continua cu…

- Prezenți astazi la o dezbatere desfașurata in Cluj-Napoca, Dacian Cioloș, Dan Barna și Irineu Darau, candidații la șefia USR PLUS, au facut noi declarații despre criza din Coaliția de guvernare și rolul președintelui Klaus Iohannis. „Eu vreau sa ieșim din logica in care ne plangem și suntem necajiți…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabila. Va garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru…

- "Am vazut declarațiile lui Florin Cițu incercand sa se agațe de putere. Realitatea este ca statea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt doua și acum se intreaba pe ce parte cade. Am primit in ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști. Unii din tabara Cițu, alții din tabara Orban.…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…

- Din cate se pare, teama de valul patru al pandemiei, cresterea numarului de infectari de la o zi la alta, nu pune autoritatile pe jar. Guvernul nu are curajul sa limiteze restrictiile, prea largi, ca si cum covidul ar fi disparut cu totul, iar oamenii din sistemul sanitar vorbesc degeaba. Zeci de mii…

- Primarul liberal al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si-a reafirmat, duminica, sprijinul pentru premierul Florin Citu la presedintia PNL, aratand ca alegerile din partid "nu sunt impotriva cuiva", arata Agerpres. "Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul…