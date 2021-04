Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ii critica pe liderii USR PLUS pentru criza politica generata prin revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații: „In loc sa ofere soluții clare și concrete pentru gestionarea pandemiei, Coaliția Haosului ne arunca din lac in puț”. „Țara…

- Premierul Florin Cițu se declara „puțin surprins” de acuzația USR PLUS potrivit careia nu a anunțat intenția de revocare a lui Vlad Voiculescu și l-a pus pe Dan Barna in fața faptului implinit. Potrivit premierului, in ședința de coaliție de luni „a fost foarte clar, din punctul meu de vedere, s-au…

- Natalia-Elena Intotero, deputat PSD, atrage atenția ca bolnavii de pe paturile de ATI se inmulțesc odata cu jocurile politice ale decidenților. Intotero susține ca Romania trece in aceste zile prin doua mari crize: cea economica și cea a incompetenței. Citește și: Europenii pot manca viermi…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva in Bucuresti, in ziua in care Capitala a raportat cel mai multe cazuri de COVID . Raed Arafat a precizat ca se lucreaza in continuarea pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi ca nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustinand ca ideea ca lucrurile ar fi tensionate nu este reala si nu se pune problema de nicio remaniere. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit miercuri la Cotroceni cu premierul Romaniei, Florin Cițu, și cu mai mulți miniștri. Discuțiile s-au axat pe bugetul de stat, care a fost elaborat și publicat de Guvern, proiectul urmand sa fie adoptat și apoi trimis Parlamentului pentru dezbatere și…

- "2020 a fost anul luptei cu COVID-19. Dar 2020 a fost pentru Romania și anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenți. Pandemia a intarziat accesul la ingrijiri pentru pacienții cu cancer și acest lucru a fost cu siguranța una dintre cauzele numarului mai…

