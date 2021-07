Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, la finalul discutiei dintre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei pe tema proiectului "Romania Educata", ca exista sustinere la nivelul Guvernului pentru implementarea acestuia.



"In zilele urmatoare va fi prezentat programul in ansamblu. Vestea buna pentru astazi: 'Romania educata' devine realitate. Am discutat, cea mai mare parte a intalnirii a fost despre transpunerea in legislatie si in modificari reale pe care sa le simta fiecare beneficiar al sistemului de educatie. (...) Este o fereastra de oportunitate (...) de doi…