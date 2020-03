Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu critica vehement mutarile facut de PNL și Iohannis, pe care ii acuza ca destabilizeaza țara și ca readuc PSD in fruntea sondajelor. "Se inchide cercul ridicolului pe care l-a inceput PNL sub ințeleapta conducere a lui Iohannis. Cițu, plecand, nu face altceva decat sa…

- Florin Citu a postat, joi, un mesaj pe Facebook in care isi explica depunerea mandatului de premier desemnat, despre care spune ca trebuie interpretata in contextul prin care trece astazi Romania. "Un mesaj important pentru romani. Astazi am luat decizia sa-mi depun mandatul de Prim-Ministru…

- Rares Bogdan a avut o prima reactie dupa ce Florin Citu si-a depus madantul. "Inandmisibil", este mesajul lui Rares Bogdan. Reamintim ca Florin Cițu și-a depus mandatul de premier desemnat, inainte de votul din Parlament care era programat sa aiba loc joi, la ora 16. Pe 26 februarie,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis „a ales din nou calea crizei politice” dupa ce l-a desemnat premier pe Florin Cîțu.Acesta a precizat ca este „exclus” sa le ceara parlamentarilor PSD sa voteze desemnarea lui Cîțu,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD interimar Marcel Ciolacu a criticat, miercuri, Guvernul Orban. "Va asigur ca vom repara acest abuz democratic asupra Parlamentului si a statului de drept. Nici nu stiti cat de mic incepeti sa fiti", i-a transmis Marcel Ciolacu premierului Ludovic Orban.…

- Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Calarasi, ca liberalii confunda voturile lor cu voturile obtinute de presedintele Klaus Iohannis si ca incalca orice regula democratica si europeana incercand sa schimbe legea electorala "in timpul jocului". Ciolacu spune ca PSD va…

- „Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", explica Dacian Ciolos.…