- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este putin probabila, obiectivul fiind intarirea Aliantei USR PLUS in perspectiva alegerilor locale potrivit Agerpres. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca in derularea campaniei prezidentiale au fost lucruri facute bine si lucruri care putea fi facute mai bine atat de candidatul Aliantei USR-Plus, Dan Barna, cat si de catre alianta. Ciolos a declarat ca poate daca aceasta campanie era orientata spre proiectul…

- Președintele USR, Dan Barna a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca fuziunea partidului sau cu PLUS ramane un obiectiv comun, dar este puțin probabil ca evenimentul sa aiba loc inainte de alegerile locale sau chiar inainte de cele parlamentare. ”Pe termen scurt este dificil in perioada…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Dan Barna a fost ales președintele USR, pentru un nou mandat. In cadrul scrutinului intern, care s-a desfașurat online in perioada 1-5 septembrie, au votat 9314 membri, iar Dan Barna a obținut 6097 din voturi (65.75%). Barna este si candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale din noiembrie.…