- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o întâlnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice.Întâlnirea nu va avea loc la Guvern.Marti, Ludovic Orban a avut o întâlnire,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca va sustine Guvernul Orban cand obiectivele acordului politic sau proiectele necesare Romaniei ajung pe agenda, mentionand ca ''voturile USR nu sunt in alb''. "Noi am spus de la inceput: voturile nu sunt in alb. Vom sustine acest Guvern…

- "Votul de incredere pentru Dan Barna incepe in aceasta dupa-amiaza. Vor fi cinci zile. Discutia era sa inceapa astazi la ora 12,00 si sa se incheie miercuri la ora 12,00. Va fi o intrebare de genul - sunteti de acord ca Dan Barna sa continue in conducerea partidului, o intrebare simpla cu un raspuns…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a admis, luni, ca exista posibilitatea ca nici primul, nici al doilea Guvern propus sa nu fie sustinut de Parlament, context in care ar exista posibilitatea...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la finalul primei runde de consultari cu PNL in vederea sustinerii Guvernului Orban, ca partidul sau va lua o decizie dupa ce va vedea ce se intampla luni si marti in Parlament cu initiativele legislative...

- Presedintele USR, Dan Barna, este de parere ca Viorica Dancila nu va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale, dupa ce motiunea de cenzura a trecut joi prin Parlament si Guvernul PSD a fost demis.