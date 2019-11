Stiri pe aceeasi tema

- USR va colabora cu PNL la realizare bugetului de stat pe anul viitor Presedintele USR, Dan Barna, la sediul Institutiei Avocatului Poporului. Foto: Agerpres. USR va colabora cu PNL la realizarea proiectului bugetului de stat pentru anul viitor, a anuntat liderul USR, Dan Barna, la finalul unei…

- Parlamentarii USR vor avea propuneri pe domenii concrete si alocari specifice fiecarui domeniu social si minister in ceea ce priveste proiectul de buget pe anul 2019 si formatiunea va colabora cat mai strans cu premierul Ludovic Orban la realizarea bugetului, a anuntat, marti, liderul Uniunii, Dan Barna.…

- ”Victor Ponta a incercat sa fie un jucator fara sa aiba nici carți, nici abilitate. Este, in momentul de fața, un partid de stransuri. Are conflictele și problemele partidelor de stransura. Un partid facut din oameni care sunt tot PSD, care reacționeaza fiecare pe cont propriu, fiecare in funcție…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat joi, la Parlament, intrebat daca vor exista parlamentari PSD care vor vota instalarea guvernului Ludovic Orban, ca decizia PSD este sa nu voteze nimeni dar nu a garantat ca toți parlamentarii vor respecta decizia.„Este o decizie…

- V. Stoica Mișcarile din ultima perioada de pe scena politica din Romania, dupa succesul moțiunii de cenzura, au generat valuri și in teritoriu, in randul tuturor partidelor parlamentare. Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a explicat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, care este situația…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban,…

- Mugur Cozmanciuc a precizat, intr-un comunicat de presa remis marti, AGERPRES, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti si vor vota la vedere in favoarea motiunii. 'Esecul Guvernului Dancila este o realitate, nu mai exista dubii! De aceea, le cer parlamentarilor de Neamt, indiferent de culoarea…