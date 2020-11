Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a criticat managementul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, despre care spune ca este „intarziat in reacții care poarta responsabilitatea problemelor majore despre care...

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, critica sefia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, pe care o acuza de reactii intarziate, potrivit unei postari pe Facebook. "Dupa atatea zile cu vesti si intamplari negative, in sfarsit si o veste buna dinspre…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, critica sefia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, pe care o acuza de reactii intarziate, potrivit unei postari pe Facebook. "Dupa atatea zile cu vesti si intamplari negative, in sfarsit si o veste buna dinspre…

- Un jandarm sibian, care a murit miercuri seara infectat cu SARS-CoV-2 nu a crezut in virus pana nu s-a imbolnavit. El posta pe Facebook mesaje prin care punea la indoiala existența COVID-19 și chiar intreba cați bani pot fi luați pentru ca cineva sa afirme ca are COVID. „A naiba treaba, nu are COVID…

- Prisnel il numește pe Dragoescu „rasist, xenofob și homofob” și considera „inexplicabila” decizia Biroului Național al USR. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Biroul Național al USR decredibilizeaza USR Dolj prin susținerea unui rasist,…

- Deputatul Adrian Prisnel a scris, pe Facebook, ca Biroul National al USR decredibilizeaza USR Dolj prin sustinerea lui Cezar Dragoescu, un „rasist, xenofob si homofob pentru functia de viceprimar al Craiovei”. El mai precizeaza ca se delimiteaza de aceasta decizie si spera ca Biroul National al PLUS…

- Un pacient s-a aruncat miercuri noapte de la un etaj superior al Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov. Nu se cunosc motivele pentru care a recurs la un asemenea gest. Persoana a cazut pe copertina de la intrarea in unitatea medicala. In scurt timp, un echipaj de la ISU a venit și a coborat persoana…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania (SNCCR) va dona, miercuri, Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov (SCJU) un aparat de ventilație mecanica. Dispozitivul, care poate fi folosit atat pentru ventilația non-invaziva, cat și pentru cea invaziva, va fi utilizat in cazul pacienților aflați…