Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta coaliție poate sa mearga mai departe și are resursele sa scoata Romania din criza cu alt premier”, a anunțat Dan Barna, marți, inainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu.Intrebat daca a avut discuții cu fostul lider PNL Ludovic Orban despre refacerea coaliției,…

- USRPLUS e gata sa propuna un premier daca trece moțiunea de cenzura Dan Barna. Foto: gov.ro. Vicepresedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat marti, 5 octombrie, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, în cazul în care va trece motiunea de cenzura,…

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat marți, inaintea moțiunii de cenzura, ca moțiunea de cenzura a PSD este „ o moțiune de cenzura de care Romania are nevoie”. Daca moțiunea trece, USR va merge la consultari cu propunerea Dacian Cioloș-premier.

- Anca Dragu, presedintele Senatului si vicepresedinte USR, a declarat luni, 4 octombrie, ca toti parlamentarii USR vor fi prezenti in sala si vor vota marti motiunea de cenzura initiata de PSD, insa nu au decis in partid daca votul va fi la vedere sau nu, informeaza Agerpres . „Cu siguranta vom vota…

- Florin Cițu a fost votat de numai 3.000 de membri ai PNL, din cei 5.000 care au votat, noul președinte al partidului, dar anunța ca noul sau statut este unul de cotitura in istoria Romaniei. Premierul a precizat ca va negocia cu viitorul șef al USR-PLUS, dupa finala Dacian Cioloș - Dan Barna, și…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna spune ca s-a întâlnit vineri dimineata cu primarul Clujului, Emil Boc, si ca în cadrul discutiilor a reiterat ca premierul Florin Cîtu nu mai are sustinerea acestui partid.Precizarile au fost facute în cadrul unei dezbateri, organizate…

- "Am vazut declarațiile lui Florin Cițu incercand sa se agațe de putere. Realitatea este ca statea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt doua și acum se intreaba pe ce parte cade. Am primit in ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști. Unii din tabara Cițu, alții din tabara Orban.…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…