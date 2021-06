Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul prezentarii Planului National de Redresare si Rezilienta, vicepremierul Dan Barna a declarat ca tara noastra urmeaza sa acceseze o resursa de dezvoltare care va schimba semnificativ „componente importante din statul roman”. Barna a mai transmis ca PNRR „obliga” Guvernul sa faca „acele reforme…

- Ministrul Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anuntat, joi seara, ca Romania se deschide turismului extern, lucru pe care l-au cerut toate organizatiile de profil. Acest lucru este posibil dupa ce autoritatile au eliminat restrictiile cu privire la persoanele care…

- Președintele PSD Iași, deputatul Marius Ostaficiuc, critica dur reacția vicepremierului Dan Barna dupa ce DNA-ul a fost sesizat de Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) cu posibile fapte penale savarșite de acesta. Liderul PSD susține ca onoarea ii este straina cu totul vicepremierului care are…

- Coaliția de guvernare a amanat eliminarea declarației de beneficiar real pana la 1 octombrie, astfel incat debirocratizarea mai așteapta cateva luni. Ministrul Economie, Claudiu Nasui, a anunțat ca pana atunci va incerca sa convinga Coaliția sa se revina la sistemul din Austria. ”Adica sistemul care…

- „A fost primul moment de incercare importanta a acestei coalitii. A fost, pot sa spun, un moment foarte delicat politic, in care modalitatea in care s-au petrecut lucrurile legate de demiterea fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a generat o situatie de tensiune. Am fost in pragul unei crize…

- Premierul Florin Cițu se declara „puțin surprins” de acuzația USR PLUS potrivit careia nu a anunțat intenția de revocare a lui Vlad Voiculescu și l-a pus pe Dan Barna in fața faptului implinit. Potrivit premierului, in ședința de coaliție de luni „a fost foarte clar, din punctul meu de vedere, s-au…

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania se afla pe locul al patrulea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 și ca a fost inregistrat un nou record in aceasta privința - 76.590 de persoane vaccinate in 24 de ore. Cițu ii raspunde astfel vicepremierului…

- Noile restricții impuse de Guvern au intrat in vigoare astazi, la ora 00, in condițiile in care Capitala se apropie vertiginos de rata de infectare de 7,5 la mia de locuitori. Practic, Romania se inchide dupa ora 20, iar magazinele și restaurantele nu iși mai pot primi clienți de la ora 18 in weekend.…