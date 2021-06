Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta aduce "cea mai consistenta componenta de investitii" pe care a avut-o Romania din 1859, fiind "gandit sa nu lase pe nimeni in urma". Barna a spus ca PNRR propune renovarea a mii de cladiri si blocuri, construirea…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, la prezentarea PNRR, ca prin depunerea acestuia "Romania acceseaza o esursa de dezvoltare cu un interval de timp foarte clar - 2026", "o resursa care va schimba semnificativ componente importante din statul roman" si din modalitatea de functionare a acestuia.…

- Premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta public, miercuri, 2 iunie, la ora 16.00, la Palatul Victoria, Planul Național de Redresare și Reziliența, a informat Guvernul Romaniei.Pe 26 mai, prim ministrul Florin Cițu…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…

- O delegație „de specialiști ai PSD” se va intalni cu reprezentanții guvernului pentru a discuta pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliența, prin care Romania ar putea primi 30 de miliarde lei, de la Uniunea Europeana. Social – democrații sunt nemulțumiți ca ar ști doar din presa, „pe surse”,…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca, in privinta proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a apreciat componentele de educatie, infrastructura de sanatate, feroviara si impaduriri. "Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta inseamna "sansa concreta" de dezvoltare si de reforma in Romania, cele 30 de miliarde de euro de care urmeaza sa beneficieze tara noastra fiind alocate in PNRR pe 30 de componente din domenii importante, precum educatie,…