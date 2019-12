Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca USR nu a primit deocamdata proiectul legii plafoanelor bugetare si proiectul de buget, sustinand ca exista riscul ca in urma reglementarilor adoptate de PSD, Romania sa intre "intr-o zona de instabilitate bugetara dramatica". "Este…

- Echipa nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit astazi sa depaseasca seria de la Campionatul Mondial din Japonia si sa se califice in faza grupelor principale.In ultimul meci din serie, Romania a intalnit in meciul decisiv Ungaria. Tricolorele aveau neaparat nevoie de victorie, formatia maghiara…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca proiectul de rectificare bugetara prezentat de ministrul Finantelor, Florin Citu, a obtinut votul Biroului Executiv al PNL. "Am cerut votul si a fost obtinut in...

- Romania are nevoie de un presedinte activ si prezent, care nu intervine doar in situatii de criza, declara Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, intr-un interviu acordat AGERPRES. El afirma ca, in cazul in care va castiga alegerile, Romania va avea pentru prima data un…

- Exista membri ai Aliantei USR-PLUS care ar putea cu "onoare si performanta" sa reprezinte Romania in pozitia de comisar european, a declarat duminica, la Brasov, liderul USR, Dan Barna, candidat la Presedintie. Intrebat daca Alianta USR-PLUS ar putea da un comisar european, Barna a replicat ca exista…

- Un sondaj realizat de SOCIOPOL și prezentat de Romania TV ne arata ca președintele Klaus Iohannis nu are nicio problema in a se impune in primul tur la prezidențiale, iar lupta pentru locul secund ar fi tranșata de Viorica Dancila.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca incapatanarea premierului Viorica Dancila de a mentine candidatura Rovanei Plumb "a facut din nou ca Romania sa fie oaia neagra a Europei". El ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa se implice in nominalizarea unui nou comisar din partea Romaniei. "Nu o putem lasa…

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a fost pe 17 septembrie la Craiova, în cadrul turneului de promovare pe care alianța îl organizeaza prin județele țarii. O echipa Hotnews l-a însoțit pentru a vedea cum decurge o zi de campanie. Mesajul campaniei pune accentul…