Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii, salvatorii au intervenit la un bloc de pe strada Mircea cel Batran pentru deblocarea unei usi.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Un barbat i-a spus liderului USR, Dan Barna, la Iași, ca este „prea fricos” pentru ca nu intra la guvernare. „Noi, poporul, cand o sa contam pentru politicieni? Conteaza numai calculele dumneavoastra?”, a intrebat ieșeanul, potrivit Mediafax.Barbatul l-a oprit la Iași pe liderul USR, Dan Barna,…

- Amenajarea locurilor de joaca continua in municipiul Constanta.In momentul de fata sunt in lucru sapte spatii destinate celor mici in diferite zone ale orasului. Unul dintre acestea se afla pe strada Navodului, unde se amenajeaza si un miniteren de sport. De asemenea, lucrarile sunt avansate pe strada…

- Conform graficului de lucru din aceasta saptamana, angajatii SC Confort Urban SRL intervin asupra trotuarelor pe strada Mircea cel Batran, tronsonul delimitat de strada Stefan cel Mare si bulevardul Mamaia, pe strada Mihai Viteazu, intre strada Traian si bulevardul Ferdinand, pe strada Unirii, intre…

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Aviator Vasile Craiu, din municipiul Constanța, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile,astazi – 15 septembrie 2019, in intervalul orar 08.30 – 16.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul…

- RADET Constanta informeaza ca RAJA S.A. a comunicat in data de 2.09.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctul termic nr. 42. In consecinta, in lipsa apei reci nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: bulevardul Mamaia, strada Alexandru…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau continua proiectele prioritare pentru Constanta asfaltarea si modernizarea strazilor din oras si amenajarea unor noi locuri de parcare. Conform graficului de lucru, angajatii SC Confort Urban SRL reabiliteaza in aceasta saptamana trotuarele pe strada…

- Amenajarea locurilor de joaca din municipiul Constanta continua cu spatiul destinat celor mici de pe strada Navodului, unde se amenajeaza si un miniteren de sport.Zilele acestea au fost incepute lucrarile de infrastructura, urmand ca in scurta vreme sa fie montate echipamentele de joaca si cele sportive…