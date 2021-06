Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi, ca o sustine pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, "in efortul de a aduce preturile" la salubrizare "in zona de normalitate". "Este un diferend intre Primaria Sectorului 1 si furnizorul Romprest. Legea este foarte clara in astfel de situatii - furnizorii de utilitati publice trebuie sa continue sa asigure furnizarea serviciului pana la clarificarea diferendului. Vom avea in cateva zile o rezolutie pe acest subiect. Evident este o situatie in curs de solutionare. Am foarte mare incredere si o sustin in totalitate pe Clotilde Armand in acest efort de…