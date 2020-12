Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, rata somajului va continua sa creasca Foto: Wikipedia.org Rata somajului va continua sa creasca anul viitor, în România, potrivit unui sondaj realizat zilele trecute de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari, în rândul membrilor sai, cu privire la evoluția…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, joi, ca sumele pe care România va putea sa le acceseze prin Planul de European de Redresare Economica nu sunt rezultatul unor negocieri dintre reprezentantii Executivului român si cei ai Comisiei Europene, ci au fost alocati pe baza unui algoritm…

- Statul a iesit, recent, cu un nou program prin care se lauda ca finanteaza operatorii din domeniul HoReCa si ii ajuta pe acestia cu granturi de pana la 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsa intre 27 kWp-100 kWp. Aceste sisteme folosesc sursele regenerabile…

- Fara masuri de ajustare, deficitul bugetar va depași anul viitor 8% din produsul intern brut, dupa ce in acest an este prognozat de Guvern la peste 9%, a avertizat, joi, economistul-sef al BNR, Valentin Lazea in cadrul unui eveniment online cu specific financiar. Potrivit acestuia, in 2021 deficitul…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- Romanii au nevoie de stabilitate, de siguranța locurilor de munca. Companiile private au nevoie sa fie susținute pentru ca ele sunt motorul economiei. Programul PSD ,,Munca și Demnitate Sociala” propune soluții concrete dupa ce Guvernul lui Iohannis a eșuat in gestionarea crizei economice. Candidatul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, luni, ca ”mare parte din vina pentru ceea ce vedem azi in Romania o are PSD”. ”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarma, pentru ca urmeaza evaluari ale ratingului de tara de la cele trei companii. (...) Pana acum PSD a venit cu declaratii…

- Gabriela Maria-Podașca (PRO Romania) a criticat dur, printr-o postare pe o rețea sociala, modul in care primarul din Sangeorz-Bai a fost revalidat ca primar, in ciuda faptului ca a primit o condamnare definitiva de 1 an cu suspendare dupa ce a refuzat sa sufle in etilotest.