Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii pune la punct pe liberalii care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, facand apel, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, ”sa fie mai rezervați” in comentariile referitoare la ministrul Sanatații. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat in emisiunea „Off / On the Record”, de la Aleph News, ca Alianța USR PLUS il susține pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Barna a mai spus ca nu exista niciun conflic...

- Premierul Florin Citu a precizat, vineri, ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze, dupa ce nu a știut sa raspunda intrebarilor legate de ordinul cu regulile inmormantarii in cazurile de COVID. Florin Citu a fost intrebat ce parere are despre eroarea de comunicare a lui Vlad Voiculescu.…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele s-a implicat in scandalul de la nivelul coaliției de guvernare, in care mai mulți lideri PNL, inclusiv premierul Florin Cițu, arata cu degetul spre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cerandu-le reprezentanților partidelor sa il susțina pe Voiculescu.…

- PSD solicita din nou demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa ce s-a descoperit ca la un spital din Sibiu bolnavii de COVID-19 era sedati si legati de paturi, pentru a nu deranja cadrele medicale. “Colegii mei sunt ingrijorati de ceea ce se intampla la spitalul de la Sibiu, unde bolnavii…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…