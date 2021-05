Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca se teme de o candidatura a lui Florin Cițu la Congresul PNL din septembrie, ca nu comenteaza presupuneri. „Știți foarte bine de ce candidez, care sunt obiectivele. Vreau ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei, sa…

- Problemele cu DNA ale viceprim-ministrului Dan Barna, liderul USR-PLUS, sunt „exploatate” de aripa pro-Dacian Cioloș din interiorul partidului pentru a-i netezi acestuia drumul spre puterea absoluta in partid. Un prim semnal a fost dar ieri. „Ar putea fi și alți candidați la Congresul USR-PLUS„, a spus…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca intenționeaza sa ia in calcul candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 din partea Partidului Național Liberal, dar a precizat ca orice solutie este posibila si ca este o decizie va fi luata ulterior.„Deocamdata, PNL este principalul partid de guvernamant,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca deocamdata nu s-a discutat o data la care va avea loc Congresul PNL si a evitat sa raspunda daca va candida sau nu pentru functia de presedinte al formatiunii, el subliniind ca isi face treaba la Guvern.

- ”Barna, iepurele lui Cutter” titram ”lovitura” din 22 februarie. Atunci cand dezvaluiam ca nu Dan Barna este viitorul prezidențiabil din partea USR – PLUS. Și nici co-președintele Dacian Cioloș. O teribila mașinarie de propaganda fiind deja pregatita la picioarele lui Catalin Drula, cel ales de Paris…

- Pana in toamna cand e așteptata definitivarea procesului juridic de fuziune dintre USR și PLUS, cele doua partide deja au inceput negocierile cu organizațiile județene pentru susținerea unui anumit candidat pentru funcția de președinte. La prima vedere lucrurile sunt destul de clare și anume ca deja…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Kanal D, ca stie ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la șefia partidului, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei. Intrebat daca ia in calcul sa se inscrie in cursa pentru președinție, Ludovic Orban a spus ca „e…

- Atacul frontal al primarului Emil Boc la adresa conducerii partidului ca urmare a desemnarii unui prefect UDMR la Cluj anunta deschiderea unei lupte pe fata intre taberele din PNL. In preajma congreselor toate partidele intra in fierbere. Mai ales cand se afla la guvernare. Nu este doar cazul PNL. Nici…