- Dan Barna nu exclude o candidatura a lui Catalin Drula la șefia USR PLUS, la Congresul care va avea loc in luna septembrie. Pana in acest moment, pentru funcția de președinte al partidului și-au anunțat candidatura Dan Barna și Dacian Cioloș.

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București: „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid”. „Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare in Romania.…

