- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a anuntat, miercuri, ca partidul pe care il conduce o sprijina pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, in "lupta grea" purtata de aceasta cu PSD, "care vrea inapoi la butoane si la bani", si face apel la cetateni sa aiba rabdare, intrucat lupta este una "de durata",…

- Copresedintele USRPLUS, Dan Barna, a atras atentia asupra demersurilor facute de PSD privind organizarea referendumului pentru demiterea lui Clotilde Armand din fruntea Sectorului 1, criticand fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, si fostul premier, Victor Ponta, pentru sustinera demersurilor,…

- O noua alianta de stanga in Capitala, intre PSD, PMP și Pro Romania, partidele conduse de Marcel Ciolacu, Traian Basescu și Victor Ponta. Pe langa faptul ca acești “dușmani in politica” și-au dat mana chiar in București, cine s-ar gandit ca ii vom vedea impreuna intr-o alianța, la nici un an de zile…

- Premierul Florin Citu i-a transmis, sambata, lui Nicușor Dan, ca in 2024 va susține un candidat liberal la primarului Capitalei, iar la primariile de sector vor fi tot candidati ai PNL. Aflat la evenimentul alegerilor PNL Bucuresti, organizat sambata la Sala Polivalenta, premierul a ținut sa-l avertizeze…

- Comisarul Christian Ciocan, director de comunicare al Federatiei Sindicatelor Democratice din Politia Romana si al Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazu”, director și in cadrul MAI, a fost prins incalcand 7 prevederi legale la legile circulației de agenții de la secția 4 din București.…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021cu un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a inscriși, dintre care 12.006 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației. Este prima generație de…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca a demarat verificari la toate primariile din București, dar și la firmele de salubritate, in problema ridicarii gunoaielor. Decizia vine dupa scandalul dintre primarul sectorului 1, Clotilde Armand, și societatea care ridica gunoiul pe raza sectorului. Șeful Garzii…