- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…

- Partidul Național Liberal din Romania și Uniunea Salvați Romania au anunțat ca pregatesc moțiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca Executivul poate fi demis doar de catre Parlament și a anunțat ca va iniția discuții cu PNL-ul pentru a formula o moțiune de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca retragerea sprijinului politic si solicitarea demisiei premierului Viorica Dancila de catre presedintele Klaus Iohannis este o reactie fireasca, precizand ca va discuta cu PNL pentru depunerea in Parlament a unei motiuni de cenzura.…

- Raportul Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) confirma faptul ca justitia "se dizolva" sub ochii romanilor, considera presedintele USR, deputatul Dan Barna.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre relatia cu Liviu Dragnea - 'Sunt un om dintr-o…

