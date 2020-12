Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaților la Sibiu, nu poate vota deoarece este in carantina, fiind confirmat pozitiv la COVID-19. Barna nu poate solicita nici urna mobila, deoarece s-a izolat in București, iar domicliul sau este in Sibiu. Dan Barna candideaza…

- Dan Barna a infirmat vineri ca Alianța USR – PLUS iși dorește anumite ministere in noul Guvern, așa cum se vehiculeaza in spațiul public. In plus, a exclus categoric o potențiala colaborare de orice natura cu social – democrații. In ultima perioada s-a vehiculat o lista cu cinci ministere (sanatate,…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Conferinta pe aceasta tema este proigramata la 10.30. Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament…

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, miercuri, ca Alianța USR-PLUS nu este prima varianta de partener de guvernare pentru PNL, pentru ca . prioritatea pentru liberali este o majoritate cu alte partide. Prioritatea PNL este sa faca un Guvern impreuna cu partidele colege din PPE, adica…

- Reexaminarea legii privind stabilirea de catre Parlament a datei alegerilor generale a suferit un nou eșec din cauza PSD. Pentru a doua zi consecutiv, conducerea Senatului nu a avut cvorum. PSD are majoritate (7 membri din 12), dar restul partidelor au boicotat ședința, iar de la PSD a lipsit Ion Ganea.…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a facut marți, in ședința de plen, o gafa monumentala referindu-se la situația epidemiologica și spunand ca ar fi bine sa avem mai multe victime. In timpul dezbaterii unui proiect de lege pe tema situatiilor de urgenta si protectiei civile,…

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, a avut un mesaj de susținere a unui candidat la o primarie din județul Alba, condamnat definitiv de doua ori pentru fapte comise cu violența. Candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Campeni (județul Alba), Haiduc Nicolae Gigel, are in palmares doua condamnari penale…