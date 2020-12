Stiri pe aceeasi tema

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, scrie agerpres.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Dupa demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier interimar pe Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. „In conformitate cu dispozițiile art. 106 și ale art. 107 alin. (3) din Constituție, Președintele Romaniei l-a desemnat ca prim-ministru interimar…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta seara, decretele prin care a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si l-a desemnat prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Potrivit unor surse, lideri ai PNL se vor intalni, maine, cu…

- Directia Medicala a MApN a dispus, din ordinul ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, masuri pentru suplimentarea fortelor si mijloacelor puse la dispozitia sistemului medical national pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 in unitati medicale militare din judetele Sibiu, Iasi, Mures si municipiul…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidati ai aliantei pentru Camera Deputatilor in judetul Sibiu, cea pentru Senat fiind deschisa de economistul Claudiu Muresan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, presei de Alianta USR PLUS Sibiu, in cadrul alegerilor interne care au avut…