- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a afirmat, luni, ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, desi "a evoluat ca tip de geaca", trecand de la PSD la PNL, "a pastrat aceleasi reflexe pesediste". "La Iasi este o situatie mai particulara, pentru ca actualul primar, desi a evoluat, sa spun…

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat despre primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, ca, desi ”a schimbat geaca rosie cu cea galbena”, referindu-se ca acesta a schimbat formatiunea politica si a trecut de la PSD la PNL, are ”excese pesediste”. Barna a aratat ca la Iasi, consilierii locali…

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, a vorbit despre criza politica de la Iași spunand ca primarul Mihai Chirica a pastrat apucaturile pesediste. Declarația a fost facuta in aceeași zi in care USR PLUS a refuzat sa voteze bugetul orașului Iași, comunitatea riscand sa intre in incapacitate de plata. Liderul…

- USR PLUS Iași solicita PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Chirica și spune ca o alianța intre USR PLUS și PNL poate fi formata numai „impotriva lui Mihai Chirica” și nu pentru susținerea lui, potrivit Mediafax.

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea sustine ca PNL s-a strans arici in jurul sefilor liberali ieseni Mihai Chirica si Costel Alexe, vizati de anchete ale procurorilor, el considerand tacerea PNL de neinteles, in conditiile in care inclusiv presedintele Klaus Iohannis ar dori o reactie rapida a liberalilor,…

- Grupul consilierilor judeteni social-democrati s-a abtinut de la votul prin care a fost relocata linia de garda de terapie intensiva de la sectia exterioara Spitalul Mobil/Modular la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi. Aceasta va deservi acum o unitate de Terapie Intensiva…

- Vicepremierul Dan Barna se inscrie in linia discursurilor deja celebre ale lui Nicolae Ceaușescu sau Ion Iliescu, atunci cand face referire la cei care contesta acțiunile guvernului pe care il reprezinta. Intr-o intervenție avuta marți, la pranz, la Digi 24, liderul USR i-a catalogat drept „huligani”…

- Liberalii ieseni au hotarat sambata sa demareze discutii imediate cu USR PLUS pentru formarea unei aliante locale, dupa ce in ultimele saptamani au existat atacuri intre liderii celor doua tabere. BPL al PNL Iasi a decis ca negocierile cu USR-PLUS sa inceapa in cel mai scurt timp, urmand ca pana…