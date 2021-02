Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- PNL a solicitat convocarea Birourilor Permanente Reunite ale celor doua camere pentru eliminarea de urgența a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Anunțul a fost facut de deputatul de Alba, Florin Roman. ”Din punctul de vedere al PNL, singura soluție pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor…